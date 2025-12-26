Музыкальная школа в Павловском Посаде отметила юбилей
Детская музыкальная школа имени композитора Евгения Дербенко отпраздновала свой 75-летний юбилей. Торжественный вечер, посвященный этой знаменательной дате, начался с исполнения композиции «Здравица» самого Евгения Дербенко, представленной оркестром «Павлово-Посадские узоры».
«Начав свой путь в далеком 1950 году, когда страна еще восстанавливалась после тяжелых лет войны, школа делала свои первые шаги в весьма скромных условиях. Первые занятия проходили всего в трех небольших кабинетах, расположенных в здании нынешнего Дворца культуры „Павлово-Покровский“. Тогда 40 юных талантов под руководством пяти преподавателей постигали азы музыкального искусства, закладывая фундамент для будущих поколений музыкантов», — сообщили в учреждении.
С тех пор Детская музыкальная школа прошла долгий путь, постоянно развиваясь и совершенствуясь. За последние годы учреждение вышло на новый уровень, став одним из ведущих центров музыкального образования в регионе. Среди почетных гостей, пришедших поздравить юбиляров, была заместитель главы округа Светлана Аргунова, которая вручила педагогам награды от Министерства культуры Московской области и Московской областной Думы, отметив их труд и вклад в воспитание подрастающего поколения. Кульминацией торжества стали яркие творческие номера, представленные как талантливыми учащимися, так и опытными преподавателями школы.