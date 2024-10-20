Музыкальная программа ко Дню отца прошла во дворце творчества в Подольске

Мероприятие ко Дню отца провели в структурном подразделении «Орбита» дворца творчества молодежи в Подольске. Вокальные и театральные коллективы подготовили поздравительные номера.

На сцене выступили коллективы «Ля Мажор», «Высокая нота», «Крылья», «Изар», Street dance и «Арабеск». Они показали творческие номера.

Папы, присутствовавшие на празднике, поучаствовали в интерактивных конкурсах «Рыбалка», «Забей гвоздь», «Силачи». Каждый получил приз.

«Роль отца в семье очень важна для воспитания детей. В этот день мы вспоминаем о том, насколько значимы папы в жизни семьи, как важны отцовская поддержка и пример», — сказала руководитель «Орбиты» Ольга Зобкова.

Напомним, что День отца отмечают в России каждое третье воскресенье октября. Праздник появился в 2021 году.

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