Мужчину в федеральном розыске задержали в Люберцах

Патрулируя улицы, стражи порядка заметили нарушителя на остановке общественного транспорта. Мужчина распивал алкоголь и громко нецензурно выражался, пугая прохожих.

Мужчину задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Оказалось, он оказался в федеральном розыске более года назад за неуплату алиментов. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.

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