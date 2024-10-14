Мужчину в федеральном розыске задержали в Люберцах

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали мужчину, который скрывался от правосудия. Им оказался 46-летний житель Белоруссии.
Патрулируя улицы, стражи порядка заметили нарушителя на остановке общественного транспорта. Мужчина распивал алкоголь и громко нецензурно выражался, пугая прохожих.
Мужчину задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Оказалось, он оказался в федеральном розыске более года назад за неуплату алиментов. В ближайшее время его передадут инициатору розыска.