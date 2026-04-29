Мужчину со злокачественной опухолью кожи спасли в больнице в Люберцах

Врачи филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера в Люберцах помогли 55-летнему мужчине с новообразованием на коже. Пациент сообщил, что оно возникло около двух лет назад и постепенно увеличивалось.

Дерматовенеролог во время осмотра заметил черное образование диаметром около сантиметра с неровными краями. Оно находилось на пигментном пятне, размер которого достигал примерно двух сантиметров.

Дерматоскопическое исследование показало ряд тревожных признаков, среди которых неоднородный цвет, асимметрия и атипичные структуры внутри образования. С предварительным диагнозом «меланома» мужчину срочно направили в центр амбулаторной онкологической помощи. Гистология подтвердила предположение.

«В данном случае своевременное обращение и профессиональная дерматоскопия позволяют нам заподозрить злокачественный процесс на этапе осмотра и незамедлительно маршрутизировать пациента к профильным специалистам», — пояснила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Яровицина.

Совместная работа сотрудников двух учреждений дала возможность своевременно начать лечение. Сейчас мужчина продолжает наблюдаться у специалистов.