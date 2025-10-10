Мужчину с заблокированными артериями спасли в больнице в Люберцах

Врачи Люберецкой больницы спасли 68-летнего мужчину от ампутации ног. Пациент жаловался на сильные боли, которые усиливались при ходьбе и мешали ему спать.

Специалисты выявили у мужчины существенное снижение кровообращения в конечностях.

Пациенту провели эхо- и электрокардиографию, ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. Диагностика подтвердила, что снабжающие кровью нижнюю часть тела артерии и отдел аорты тотально перекрыты.

«После тщательной подготовки мы провели шестичасовую операцию, в результате которой выполнили протезирование брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей. Потребовалась значительная реконструкция для восстановления проходимости сосудов, чтобы улучшить кровоснабжение и избежать болевого синдрома и ампутации», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой больницы Родион Шилов.

Вмешательство прошло успешно. Через сутки пациента перевели из реанимации в палату. Позже его выписали. Боли у мужчины пропали, а двигательная активность ног восстановилась.

Шилов уточнил, что в больнице благодаря современному оборудованию впервые провели настолько сложную по объемам операцию.