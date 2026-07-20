Мужчину с тяжелым осложнением диабета спасли в больнице в Бронницах

Врачи Бронницкой больницы спасли палец на правой стопе 55-летнего мужчины, у которого на фоне сахарного диабета развилось тяжелое осложнение. Проблема началась после того, как он случайно наступил на гвоздь и получил небольшую рану.

За медицинской помощью пациент обратился лишь спустя два месяца, когда повреждение так и не зажило.

Ситуацию осложнил сахарный диабет второго типа. Мужчина не соблюдал назначенное лечение, не принимал препараты и не придерживался рекомендованной диеты, что значительно ухудшило течение заболевания.

«На правой стопе у пациента шло гнойно-воспалительное поражение пальца, что без своевременного лечения могло привести к некрозу и ампутации. Чтобы сохранить палец пациенту, в лечении мы применили комплексный подход: хирурги провели санацию очага воспаления и удалили некротические (омертвевшие) ткани, чтобы остановить распространение инфекции, а эндокринолог скорректировал терапию для нормализации уровня сахара», — пояснил заведующий хирургическим отделением Бронницкой больницы Николай Аберясев.

Благодаря проведенному лечению распространение инфекции удалось остановить, ткани начали восстанавливаться, и палец удалось сохранить. Мужчина продолжает лечение под амбулаторным наблюдением, врачи отмечают положительную динамику.

Медики напоминают, что одно из самых опасных осложнений сахарного диабета – синдром диабетической стопы, при котором даже небольшая травма может закончиться ампутацией.

Специалисты также обращают внимание, что заболевание все чаще выявляют у людей более молодого возраста, поэтому после 35 лет важно ежегодно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы своевременно обнаружить болезнь и избежать тяжелых последствий.