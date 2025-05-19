Мужчину с тяжелой интоксикацией спасли в больнице в Люберцах

Врачи Люберецкой больницы спасли 31-летнего мужчину с тяжелой интоксикацией. У пациента, который находился в состоянии комы, было затруднено дыхание.

После проведения компьютерной томографии мозга и грудной клетки врачи выявили у мужчины двустороннюю пневмонию, а анализы крови показали полиорганную недостаточность.

«Причиной серьезного дисбаланса стало действие неустановленного токсического вещества», — отметил заведующий отделением реанимации стационара № 3 Люберецкой областной больницы Алексей Шориков.

Дыхательную функцию пациента удалось восстановить в течение суток при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, его подключили к аппарату искусственной почки, а также провели очищение организма и терапию с применением антибиотиков.

Позже мужчина пришел в сознание. Ему сделали рентген органов брюшной полости, который показал разрыв кишечника.

«Пациенту экстренно была выполнена операция. Хирурги удалили поврежденный участок тонкой кишки и наложили стому для выведения содержимого кишечника. После длительного лечения в условиях реанимации больного перевели в отделение хирургии для восстановления», — пояснил Алексей Шориков.

Мужчину уже выписали.