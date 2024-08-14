Мужчину с повреждением черепа после падения спасли в больнице в Видном

В клинической больнице Ленинского городского округа в Видном врачи спасли 42-летнего мужчину, который получил серьезную травму мозга после падения с высоты своего роста. Пациента доставили в критическом состоянии — он находился в сопоре и коме.

Медики диагностировали у пострадавшего серьезные повреждения мозга, включая гематомы и отек, что потребовало срочного вмешательства. Нейрохирург Сергей Шипилин рассказал, что для декомпрессии мозга и устранения обширного отека провели гибридную операцию по двусторонней трепанации черепа.

«Операция длилась два часа и прошла успешно. Она сняла сдавление мозга, вызванное травмой», — отметил Шипилин.

После операции пациент начал восстанавливаться, а через неделю его выписали из больницы.

«Двустороннюю трепанацию мы проводим редко, но в данном случае это было единственным способом спасти жизнь пациента. Операция позволила устранить две угрожающие жизни патологии при минимальной травматичности», — добавил нейрохирург.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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