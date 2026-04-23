Мужчину с поражением аорты и артерий ног спасли в больнице в Люберцах

Мужчину с поражением аорты и артерий спасли от ампутации ног в Люберецкой больнице. Пациент жаловался на сильнейшие боли и невозможность пройти более 50 метров.

Специалисты отделения сосудистой хирургии провели компьютерную томографию и обнаружили у мужчины многоуровневое поражение аорты и артерий ног. Также сосуд кишечника демонстрировал сужение на 90%.

Без должного участия врачей пациенту могли грозить ампутация ног и некроз кишечника. Врачи приняли решение провести открытое реконструктивное вмешательство.

«В операции участвовали хирургическая и анестезиологическая бригады в составе восьми специалистов. Общими силами в течение семи часов мы проводили шунтирование аорты и подвздошных артерий. Нам удалось не только шунтировать аорту, чтобы запустить кровоток и спасти конечности, но и восстановить кровоснабжение кишечника», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой ОКБ Родион Шилов.

Через несколько дней пациенту начали проводить реабилитационные процедуры. Сейчас мужчина может ходить и не испытывает боли. Его уже выписали. В дальнейшем он будет посещать хирурга в поликлинике по месту жительства.