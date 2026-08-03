Мужчину с полностью закупоренными артериями ноги спасли в больнице в Ивантеевке

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова в Ивантеевке спасли ногу 60-летнему пациенту. У него выявили тяжелую форму сахарного диабета и распространенный атеросклероз.

Из-за осложнений диабета мужчина ранее перенес ампутацию пальцев левой стопы. Со временем на их месте образовались болезненные трофические язвы, а нога начала холодеть, появились боли даже в состоянии покоя.

Сосудистые хирурги выявили полную закупорку всех основных артерий левой нижней конечности. Единственным источником кровоснабжения оставалась глубокая артерия бедра, поэтому существовала реальная угроза ампутации ноги. Установка стента в данном случае не представлялась возможной.