Мужчину с полностью закупоренными артериями ноги спасли в больнице в Ивантеевке
Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова в Ивантеевке спасли ногу 60-летнему пациенту. У него выявили тяжелую форму сахарного диабета и распространенный атеросклероз.
Из-за осложнений диабета мужчина ранее перенес ампутацию пальцев левой стопы. Со временем на их месте образовались болезненные трофические язвы, а нога начала холодеть, появились боли даже в состоянии покоя.
Сосудистые хирурги выявили полную закупорку всех основных артерий левой нижней конечности. Единственным источником кровоснабжения оставалась глубокая артерия бедра, поэтому существовала реальная угроза ампутации ноги. Установка стента в данном случае не представлялась возможной.
В таких условиях показана большая и очень серьезная операция: нужно протезировать от аорты до глубокой бедренной артерии, а это разрез живота, глубокий и длительный наркоз, большая нагрузка на сердце и почки. Но у пациента ряд сопутствующих заболеваний, включая хроническую болезнь почек, ишемическую болезнь сердца, серьезно отягчающих прогноз такой операции. Что делать? Было решено выполнить перекрестное бедренно-бедренное шунтирование, где донором кровотока для поврежденной бедренной артерии выступает здоровая бедренная артерия.
Борис Козловский
сосудистый хирург
Во время операции вену пациента использовали для создания шунта между правой и левой бедренными артериями. Благодаря этому здоровая артерия начала обеспечивать кровоснабжение обеих ног. Такое вмешательство требует минимального хирургического доступа и может проводиться под спинальной анестезией.
Уже на следующий день пациент начал самостоятельно ходить, кровообращение в пораженной конечности улучшилось, а стопа и голень стали теплее.
На четвертые сутки мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение. Врачи отмечают, что операция позволила сохранить опорную функцию ноги, однако пациенту предстоит постоянно наблюдаться у специалистов, принимать назначенные препараты, проходить курсы лечения и контролировать сахарный диабет.