Мужчину с переломом черепа спасли в больнице Долгопрудного

Долгопрудненские нейрохирурги спасли мужчину с переломом основания черепа. Уже через час после сложной операции пациент мог снова выполнять привычные бытовые действия.

Мужчина поступил в больницу с переломом основания черепа и ушибом головного мозга. Тяжелую травму он получил, когда упал и ударился затылком об асфальт.

Компьютерная томография показала внутримозговую гематому в правом полушарии мозжечка. Эта часть участвует в координации движений, сохранении позы и равновесия тела. Доступ хирурга к мозжечку затруднен из-за расположения, поэтому потребовалось нестандартное решение.

«Сначала мы провели консервативное лечение, чтобы преобразовать гематому из плотного сгустка в жидкость. Это позволило удалить ее с помощью полой тонкой иглы через микроскопическое отверстие в черепе. Через час после операции пациент самостоятельно купил себе кофе из автомата на другом этаже стационара», — рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Сейчас мужчина уже дома. Ему предстоит пройти реабилитацию, после которой он вернется к обычной жизни.

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