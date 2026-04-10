Мужчину с осложнениями сахарного диабета спасли в поликлинике в Апрелевке

Мужчину с новообразованием в области шеи спасли в поликлинике в Наро-Фоминской больнице в Апрелевке. Пациент жаловался на боли и дискомфорт.

В рамках диагностики у мужчины выявили острое гнойное воспаление. Без своевременного лечения оно стремительно распространяется и способно стать причиной летального исхода.

Ситуация осложнялась тем, что пациент долгое время не обращался к медикам, рассчитывая, что новообразование пройдет само.

«Пациент с тяжелым сахарным диабетом и избыточным весом обратился к нам уже на этапе выраженного воспалительного процесса. Мы провели терапию, и уже через пять дней удалось купировать воспаление и добиться значительного улучшения состояния. Даже серьезные проблемы можно решить в достаточно короткие сроки, если не откладывать обращение за медицинской помощью», — пояснила хирург дневного стационара поликлиники в Апрелевке Вера Заречина.

Мужчину уже выписали, он продолжит лечение амбулаторно.