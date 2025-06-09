Мужчину с опухолью головы спасли в больнице в Подольске

Мужчина в возрасте 28 лет поступил в больницу в Подольске с жалобами на головную боль и двоение в глазах. У него выявили окклюзионную гидроцефалию — состояние, при котором опухоль перекрывает циркуляцию спинномозговой жидкости.

Пациенту провели малоинвазивную операцию, при которой в дне третьего желудочка головного мозга создается отверстие для улучшения оттока жидкости.

«Хирургическое вмешательство длилась один час и проводилось с использованием интраоперацонной навигации. Это дало возможность провести вмешательство на нужном участке мозга с точностью до одного миллиметра», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.

Операция позволила восстановить циркуляцию спинномозговой жидкости и взять образец ткани для определения диагноза. По результатам гистологии мужчине назначат дальнейшее лечение.

Жителям напомнили, что избежать онкологических заболеваний и других патологий можно при своевременном обследовании. При появлении тревожных симптомов важно вовремя обратиться к врачу.

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