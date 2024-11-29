Мужчину с ножевым ранением сердца и легкого спасли в больнице Люберец

Врачи люберецкой больницы спасли мужчину со сквозным ранением легкого и проникающим сердца. Хирурги успели провести экстренную операцию — промедление могло стоить пациенту жизни.
По словам врача-хирурга Константина Плотникова, специалисты выполнили торакотомию — межреберный разрез грудной клетки, выявив сквозное повреждение легкого.
«Через него нож прошел в левый желудочек сердца. Из сантиметрового разреза в грудную полость вытекло более литра крови. Мы наложили три шва на сердце, ушили раны на легком, восстановили кровопотерю. Операция прошла успешно. Нам удалось избежать осложнений», — пояснил Плотников.
Уже на следующий день после операции мужчина смог самостоятельно встать с кровати. Сейчас пациента выписали из больницы домой на амбулаторной лечение.
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