Мужчину с ножевым ранением сердца и легкого спасли в больнице Люберец

По словам врача-хирурга Константина Плотникова, специалисты выполнили торакотомию — межреберный разрез грудной клетки, выявив сквозное повреждение легкого.

«Через него нож прошел в левый желудочек сердца. Из сантиметрового разреза в грудную полость вытекло более литра крови. Мы наложили три шва на сердце, ушили раны на легком, восстановили кровопотерю. Операция прошла успешно. Нам удалось избежать осложнений», — пояснил Плотников.

Уже на следующий день после операции мужчина смог самостоятельно встать с кровати. Сейчас пациента выписали из больницы домой на амбулаторной лечение.