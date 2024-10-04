Мужчину с куском фанеры в шее спасли в больнице Орехово-Зуева

Мужчина 49 лет поступил в Орехово-Зуевскую больницу с торчащим из шеи куском фанеры и сильным кровотечением. Травму он получил во время ремонта. Толстая щепка вонзилась в мягкие ткани и застряла между первым и вторым позвонками.

Компьютерная томография позвоночника с контрастированием показала, что осколок фанеры повредил стенки позвоночной артерии.

«В экстренном порядке прооперировали пациента, так как был большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта. Успешно извлекли инородное тело, ушили артерию и восстановили кровоток», — рассказал врач-нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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