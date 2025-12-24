Мужчину с критической ишемией конечностей спасли в больнице в Люберцах

Мужчина в возрасте 70 лет поступил в больницу в Люберцах с сильнейшими болями в ногах, которые не давали ему ходить. Ранее у него выявили критическую ишемию нижних конечностей. При помощи искусственного сосуда длиной 50 сантиметров хирурги восстановили кровоснабжение, и чувствительность обеих ног восстановилась.

Врачи соединили брюшную аорту с артериями нижних конечностей при помощи искусственного сосуда. Уникальность операции заключалась в том, что у пациента было редкое анатомическое строение почки

«Гигантский подковообразный орган в забрюшинном пространстве полностью закрывала доступ к сосудам. И нам пришлось проложить трансплантат обходным путем», — сказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.

Оказалось, что большую почку пациента питало не две, как у обычного человека, а пять артерий. Каждую из них сохранили.

Сейчас мужчина готовится к выписке, в будущем он пройдет курс реабилитации.