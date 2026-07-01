Мужчину с глубоким порезом руки спасли в больнице в Мытищах

Мужчина получил глубокую рану из-за пореза стеклом. У него наблюдалась почти полная потеря функции руки и атрофия мышц. Врачи диагностировали грубое повреждение локтевого нерва с большим разрывом — около четырех сантиметров.

Нейрохирург профильного отделения Мытищинской больницы Юрий Михневич рассказал, что из-за такого большого расстояния операция была сложной, ведь важно было сопоставить обе части нерва с максимальной точностью.

«Когда речь идет о свежей травме, сделать это несколько проще, а у нашего пациента за три месяца все превратилось в конгломерат из спаек мягких тканей, откуда надо было выделить оба края нерва, не повредив. Затем мы соединили края с помощью специального синтетического импланта для направления роста нервных волокон: здесь используется способность нервов конечностей к частичной регенерации», — рассказал он.

После операции нерв начал прорастать, а функции руки — восстанавливаться. Мужчине назначили физиотерапию, а через три месяца он уже мог удерживать предметы и сопоставлять пальцы. По прогнозам врачей функции конечности восстановятся на 70%.