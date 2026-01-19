Музею в Лыткарине исполнилось 50 лет

Глава округа Константин Кравцов поздравил коллектив Лыткаринского историко-краеведческого музея с юбилеем — 50-летием работы. Учреждение за десятилетия превратилось из собрания энтузиастов в один из ведущих культурных центров Подмосковья.

История музея началась 16 января 1976 года по решению Исполкома Лыткаринского горсовета. Если в первые годы коллекция держалась на общественных началах, то сегодня фонды музея — это подлинная сокровищница, насчитывающая более 35 тысяч уникальных экспонатов. Сердцем музея является усадьба «Лыткарино». После масштабной реставрации 2021 года ее парадные залы вновь открыты для посетителей.

«Здесь оживает история прославленных дворянских родов Зотовых и Чернышевых: в интерьерах представлена аутентичная мебель, мемориальные предметы, портреты и старинные музыкальные инструменты. Музей сегодня — это не только прошлое, но и будущее. Благодаря сотрудничеству с Лыткаринским заводом оптического стекла, на базе музея создан мощный научно-просветительский кластер», — сообщили в музее.

Здесь работает оптическая лаборатория, детская обсерватория, а также цифровой планетарий с девятиметровым куполом — крупнейший в Московской области.

Научная деятельность учреждения включает проведение Чернышевских чтений и краеведческих конференций. Только за последние пять лет музей выпустил пять полноценных печатных изданий, посвященных локальной истории.