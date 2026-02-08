Музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил экскурсии ко Дню памяти Ленина

Музей-заповедник «Горки Ленинские» разработал обширную экскурсионную программу ко Дню памяти Владимира Ильича Ленина. Посетители могут ознакомиться с деталями пребывания основателя Советского государства в этой усадьбе до 25 января.

Одной из ключевых точек программы стал музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле». Там гостям покажут уникальную библиотеку Ленина, которая насчитывает 10 751 издание. По словам начальника отдела научно-просветительской работы Светланы Генераловой, Ленин читал около 500–600 страниц в день и обладал феноменальной памятью на прочитанное.

Еще одна тематическая экскурсия — «Ленин в „маленькой Швейцарии“». Участники посетят три музейных объекта и услышат подробный рассказ о жизни и работе вождя в усадьбе. Гости узнают, в какой одежде и обуви Ленин здесь ходил.

Для тех, кто хочет сфокусироваться на частной жизни вождя, предназначена экскурсия «Только Ленин». Она раскрывает бытовые подробности пребывания главы государства в усадьбе, куда он впервые приехал 25 сентября 1918 года для восстановления после ранения. Посетители смогут побывать в Северном флигеле и Большом доме и узнать историю о скатерти-клеенке, которая «путешествовала» с семьей Ульяновых по пол-Европы и в итоге оказалась в Горках.

Подробности можно узнать на сайте: https://mgorki.ru.