Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» приглашает на литературно-историческую программу

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 27 июня состоится литературно-историческая программа «Летнее путешествие. Москва — Мелихово». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» проекта Правительства Москвы.

Гостей музея ждет насыщенная программа: * литературно-исторические викторины «Чеховские ребусы» и «Усадьбы Москвы»; * литературные чтения; * исторический пикник «Завтрак на траве. Чеховский эпистолярий»; * интерактивная игра «Живые картины. Сюжеты пьес и рассказов А. П. Чехова».

Кроме того, в программе мастер-класс «Полевой цветок», игры на свежем воздухе: крокет, серсо, городки и бадминтон, а также шахматы, шашки и лото. Для детей подготовлена отдельная программа с различными активностями.

Весь день в музее-заповеднике будет работать ретро-ателье «Усадебный фотоальбом» и усадебная почта, где каждый желающий сможет отправить открытку из Мелихова в любую точку России. Атмосферу усадьбы дополнит концертная программа струнного квартета им. А. А. Алябьева.

Начало литературно-исторической программы в 11:00. Возрастное ограничение 6+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». [Перейти на сайт](https://chekhovmuseum.com/posters/5583?page=6).