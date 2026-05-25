Музей в Серпухове подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей

31 мая Серпуховский историко-художественный музей представит специальную программу в честь Международного дня защиты детей. Министерство культуры и туризма Московской области информирует, что мероприятия будут включать итоги образовательных проектов, современное искусство, интерактивные мастер-классы и театральные постановки.

Праздник откроется финальной частью проекта «Игра в музей!», где дети покажут свои достижения и поделятся с гостями, чему они научились за две недели.

В кафе галереи «Каретный сарай» состоится презентация фотовыставки Ксении Царевой. Автор расскажет о своих работах и проведет мастер-класс. Гости смогут сделать памятные снимки в фотобудке.

Во дворе музея всех желающих приглашают на творческие и познавательные интерактивы. Образовательный центр «Юни школа» организует мастер-класс «Собери слово!», где ребята будут составлять слова из английских букв. Рядом художник-иллюстратор предложит превратить обычные фотографии в яркие фантазийные истории с помощью бумаги, вырезок, аппликации, рисунка и коллажа на занятии «Дорисуй свой мир». Ребят ждут памятные призы и подарки.

Завершит праздник спектакль по мотивам книги Фредрика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Это трогательная постановка о сказках, которые неразрывно связаны с реальностью, и о том, как важно сохранять доброту в сердце.

В этот день вход в музей для детей до 18 лет будет бесплатным.

Подробнее можно узнать на сайте Серпуховского историко-художественного музея.