Музей техники Задорожного из Красногорска передал бойцам СВО 12 мотоциклов

Сотрудники музея Вадима Задорожного собирают технику для штурмовых и медицинских бригад, находящихся в зоне СВО. Еще 12 мотоциклов они передали военнослужащим. Всего с начала спецоперации на передовую отправили более 20 машин.

В мастерских музея техники для фронта модернизируют мотоциклы: одни обустраивают для перевозки раненых бойцов, другие для размещения грузов.

«Музей техники Вадима Задорожного сотрудничает с нами с самого начала СВО. Мотоциклы — не единственное, чем помогает Вадим и его соратники в этом вопросе. Также техникой. Мототехникой, автомобильной техникой, средствами наблюдения и разведки и так далее», — поделился боец СВО с позывным Газ.

Сейчас специалисты музея подготовили для военнослужащих 12 мотоциклов. С них сняли лишние световые элементы, заменили горючесмазочные материалы. Всю технику покрасили в защитный цвет. Всего с начала СВО на передовую доставили свыше 20 машин, собранных в музее.

«Наш принцип — делай то, что должен! И вот своими поступками мы призываем граждан нашей страны и тех, кто может что-то делать, задавать себе вопрос: Что ты сделал для фронта? Что ты сделал для победы? Каждый из нас это может сделать», — сказал основатель музея техники Вадим Задорожный.

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