Музей школы № 24 из Подольска представит экспозиции в Музее Победы в Москве

Сразу две экспозиции — «Боевой путь 129-й Краснознаменной Орловской ордена Кутузова стрелковой дивизии» и «Юные участники Великой Отечественной войны» — представит школа № 24 из Подольска в Музее Победы на Поклонной горе в Москве к маю. Их подготовили учителя и ученики образовательного учреждения.

Куратором работы музея является учитель истории Константин Колесников. Музей создали по инициативе бойцов и командиров 129-й Орловской стрелковой дивизии.

Здесь можно увидеть письма, документы и книги бойцов. Все они рассказывают о подвиге и боевом пути советских воинов.

К примеру, сотрудники музея помогли увековечить подвиг Героя Советского Союза, капитана Василия Кирьякова. Во время работы над историческими данными активисты начали переписку с музеями города Славинск и Мамоново Калининградской области.

«Мы поделились со школьными музеями имеющимися у нас архивами. Кроме того, связались с Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, и нам помогли получить пакет документов, который передали в Калининградскую область. Мы рады, что наша помощь дает возможность восстановить историческую справедливость. Сейчас в Мамонове принято решение, что на мемориале Героев будет плита с именем Василия Кирьякова», — отметил Константин Колесников.