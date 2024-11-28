Пенсионеры Балашихи посетили музей музыкальных инструментов в Котельниках

Музей редких музыкальных инструментов в Котельниках открыл свои двери для гостей из программы «Активное долголетие». Экскурсию провела преподаватель теории музыки Юлия Саватеева.

Посетители из микрорайона Железнодорожный в Балашихе познакомились с уникальной коллекцией музея, которая хранится в Детской школе искусств имени Андреева. Основу экспонатов составляют редкие музыкальные инструменты, многие из которых подарил школе известный музыкант Александр Захаров, солист оркестра русского народного хора имени Пятницкого.

Гости узнали о происхождении русского народного оркестра, особенностях инструментов и их связи с музыкальными традициями разных стран. Самому старшему участнику экскурсии было семьдесят три года. Всего музей посетили семнадцать человек, вдохновившись богатой культурой русской музыки.

Такие встречи помогают людям старшего поколения не только узнать новое, но и сохранить интерес к искусству и истории.

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