Музей «Новый Иерусалим» подготовил программу к Международному дню защиты детей

31 мая Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», расположенный в городе Истра Московской области, представит праздничную программу, приуроченную к Международному дню защиты детей. Согласно информации Министерства культуры и туризма Московской области, программа разработана совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина.

Мероприятие откроется интерактивным занятием под руководством старшего преподавателя Кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна РГУ имени А. Н. Косыгина Полины Новиковой. Участники создадут цифровой элемент, вдохновленный выставкой «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй», и разработают авторскую открытку с использованием символов и орнаментов традиционных народных промыслов.

В Атриуме музея пройдет танцевальный мастер-класс от тренеров спортивного клуба Fitness One. Завершится праздник концертной программой «Искусство детям», где выступят молодые таланты с инструментальной музыкой для ансамбля гитар, детскими песнями, литературными баснями и романтическими пьесами для фортепиано.

Отличительной чертой концерта станет исполнение музыкальной пьесы для шести рук — три юных виртуоза продемонстрируют свое мастерство за одним роялем.

Начало праздника запланировано на 13:30. Возрастное ограничение: 6+.

