Музей находок на КПО Подмосковья представил новый экспонат

На колокольчике изображены достопримечательности города на Неве. В мусорном баке сувенир оказался из-за отломанной ручки, которая сделана в виде памятника «Медный всадник».

Узнать больше об экспонатах музея находок можно на сайте музейэколайн.рф. За четыре года работы экспозицию осмотрели свыше двух тысяч посетителей, среди которых школьники, студенты, общественные организации и активные жители Подмосковья.

В музее есть отдельные выставки советских и зарубежных фотоаппаратов, старинной и современной домашней утвари, икон и книг. Гости также могут рассмотреть макет комплекса по переработке отходов, узнать о работе сепараторов и ячейках накопления вторсырья.

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