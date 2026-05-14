Музей Люберец приглашает на «Ночь музеев»

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая Музейно-выставочный комплекс Люберец подготовил обширную программу для посетителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гостей ждет большая экскурсионная программа по постоянной экспозиции «Люберецкий Эрмитаж» и выставкам «Красные звезды», «Цвет — мой Свет», «Шедевры Гюстава Доре» и «За пределами стены» с тематическим кинопоказом.

Для детей и их родителей будут организованы два показа иммерсивной сказки «Иван да Марья, или Сказ про Ваньку да Маньку». Это добрая и смешная история, где зрители становятся активными участниками и помогают героям преодолеть трудности.

Также в интерьерах выставки «Красные звезды» пройдет творческая встреча с композитором Артемием Артемьевым. Он расскажет о своем творчестве и творческом наследии отца — выдающегося композитора современности, народного артиста России, героя труда РФ Эдуарда Николаевича Артемьева. Кроме того, состоится поэтическая лекция «Неизвестный Маяковский».

Посещение мероприятий в этот день бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

