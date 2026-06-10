Музей лягушки в Дмитрове отметил 10-летие

Дмитровский музей лягушки 5 и 6 июня отпраздновал 10 лет со дня основания. Поздравить культурное пространство на фестивале пришли местные жители и гости округа.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, посетившая торжество, поприветствовала гостей:

«Сегодня у нас настоящий праздник детства и добра. Музей лягушки — это место, где оживают сказки, а история города становится понятной и близкой даже самым маленьким. Спасибо всем, кто пришел разделить этот юбилей. Пусть у музея будет долгая и счастливая жизнь, полная новых экспонатов, улыбок и звонких детских голосов.»

Программа объединила гостей всех возрастов. Дети соревновались в лягушачьих бегах, участвовали в забавных сражениях, делали зарядку и проходили квест. Взрослые читали стихи и наслаждались доброй атмосферой.

Депутат Совета депутатов Дмитровского округа, директор музея Юлия Хазова представила гостям уникальную настольную игру.

«В этом году мы подготовили много новинок. Одна из них — арктические шашки. Здесь играют либо четыре, либо шесть человек одновременно. Отдельно хочу поблагодарить проект „Активное долголетие“ за поддержку. Они уже активно подключились к игре, и мы планируем развивать арктические шашки по всей Московской области», — рассказала Юлия Хазова.

К празднику присоединились активисты «Молодой гвардии» и «Единой России» — они проводили для ребят мастер-классы по моделированию фигур из воздушных шариков.

После прохождения всех активностей ребят ждала беспроигрышная лотерея: каждый ушел с памятным подарком. Самым зрелищным аттракционом стала возможность почувствовать себя кузнецом.

«Сегодня каждый может сделать монетку на память о нашем празднике — своими руками, кувалдой! Вы почувствуете себя настоящим кузнецом», — добавила Хазова.