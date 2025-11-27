Музей космической корпорации в Королеве стал победителем национальной премии

Крупнейший в России музей ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве победил в национальной премии «Корпоративный музей». В номинации приняли участие 75 учреждений со всей страны, которые представили 153 проекта.

Музей ракетно-космической корпорации «Энергия» победил в номинациях «Выставка» и «Наша история Победы». В первой на суд жюри представили экспозицию «Человек мира», посвященную 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Гости музея увидели 80 фотографий, сделанные после знаменитого полета и в период, когда Гагарин посетил 30 стран мира в составе правительственной делегации.

Во второй номинации победил проект «Орудия победы». Его посвятили «Грабинским пушкам» и их создателю — советскому конструктору, организатору производства артиллерийских систем, генерал-полковнику технических войск Василию Грабину. Его изобретение сыграло ключевую роль в Победе в Великой Отечественной войне.

В числе проекта «Орудия победы» также представили пушку ЗИС-3 и противотанковую пушку БС-3, которую фронтовики прозвали «Зверобой» за отличную бронепробиваемость.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны конструкторское бюро Грабина располагалось в Королеве. Здесь изготовили около 55 тысяч полевых орудий.