Музей колледжа в Сергиевом Посаде получил награду всероссийского конкурса

Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа получил награду всероссийского конкурса «Солдаты великого Отечества». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Конкурс музеев образовательных организаций в рамках партийного проекта «Единой России» проводится ежегодно. На этот раз церемонию награждения провели в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайске.

На конкурс представили 38 работ. Одним из участников стал военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, который под руководством Ольги Новоселовой получил почетную грамоту.

Музей Сергиево-Посадского колледжа создается силами студентов и преподавателей. Здесь регулярно проводятся открытые уроки и тематические встречи.

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