Музей истории микрорайона Силикатная открыли в Подольске

Создателями музея стали сотрудники библиотеки № 2 и члены краеведческого клуба «Ищем корни». Они собрали коллекцию архивных материалов, которые разместили в в выделенной библиотекой музейной комнате.

Активисты изучали историю микрорайона Силикатная в фондах библиотеки, расспрашивали старожилов и работали в архивах. Среди экспонатов музея — предметы времен Великой Отечественной войны, элементы снаряжения и военные трофеи, а также фотографии и документы жителей микрорайона, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу.

В «Ретрокомнате» посетители увидеть предметы быты середины ХХ века, а дети — посмотреть старые диафильмы. В этнографической экспозиции «Уголок рукодельницы» представлена подольская швейная машина «Зингер» и национальные женские наряды. Коллекция «Все о чайниках и чаепитии» создана в память о том, что Подольск раньше был купеческим городом.

Музейная комната расположена в Подольске на проспекте Юных Ленинцев, 32, в библиотеке № 2. Экскурсии проводят ежедневно, кроме выходных, с 11:00 до 19:00, вход свободный.