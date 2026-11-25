Также руководитель округа отдельно отметила вклад краеведа Татьяны Роговой. Председатель местного совета депутатов Владимир Букин передал фондам новые экспонаты — предметы, связанные с прошлым города, которые удалось сохранить в организации.

«Сюда приходят, чтобы узнать, каким был наш город и кто стоял у его истоков. Спасибо нынешней команде и ветеранам музейного дела за то, что бережно храните историю Лобни и делитесь ею с жителями. С юбилеем! Пусть следующие 45 лет будут не менее интересными», — написала Анна Кротова в своих социальных сетях.

Музей открыли в 1981 году по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Колычева и жителей города. За годы работы небольшой зал боевой и трудовой славы вырос в крупное учреждение, в фондах которого сегодня насчитывается более трех тысяч экспонатов. В прошлом году в здании обновили освещение, а в этом — отремонтировали помещения.

Посетить Музей истории Лобни можно по адресу: улица Жирохова, дом 2.