Музей истории Лобни отпраздновал 45-летний юбилей
Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила с круглой датой коллектив городского учреждения. На торжественном мероприятии она вручила директору Максиму Агееву поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Также руководитель округа отдельно отметила вклад краеведа Татьяны Роговой. Председатель местного совета депутатов Владимир Букин передал фондам новые экспонаты — предметы, связанные с прошлым города, которые удалось сохранить в организации.
«Сюда приходят, чтобы узнать, каким был наш город и кто стоял у его истоков. Спасибо нынешней команде и ветеранам музейного дела за то, что бережно храните историю Лобни и делитесь ею с жителями. С юбилеем! Пусть следующие 45 лет будут не менее интересными», — написала Анна Кротова в своих социальных сетях.
Музей открыли в 1981 году по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Колычева и жителей города. За годы работы небольшой зал боевой и трудовой славы вырос в крупное учреждение, в фондах которого сегодня насчитывается более трех тысяч экспонатов. В прошлом году в здании обновили освещение, а в этом — отремонтировали помещения.
Посетить Музей истории Лобни можно по адресу: улица Жирохова, дом 2.