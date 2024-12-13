Музей имени Вячеслава Сахнова в школе № 6 в Лобне отметил 10-летие

В школе № 6, носящей имя героя Вячеслава Сахнова, отметили важное событие — десятилетие со дня открытия школьного музея. Этот музей стал настоящим центром патриотического воспитания и памяти о героически погибшем подполковнике ФСБ России.

На торжественном мероприятии прозвучали проникновенные слова и стихи, которые тронули сердца всех присутствующих. Юные экскурсоводы рассказали гостям о подвиге Вячеслава Сахнова, который в 2008 году, ценой собственной жизни, спас десятки людей во время контртеррористической операции в Дагестане. В коллекции музея — более двухсот экспонатов: личные вещи героя, документы, фотографии и газетные публикации. Родители Вячеслава активно поддерживают музей, участвуют в школьных мероприятиях и делятся воспоминаниями о сыне.

«Наша школа всегда будет на первом месте, потому что здесь учатся ребята, которые знают, что такое победа и Родина», — отметила мать героя Тамара Сахнова.

За 10 лет работы музей стал не только местом хранения памяти, но и образовательной площадкой для учеников. Ребята с гордостью проводят экскурсии, создают презентации и видеоролики о жизни Вячеслава Сахнова. Для многих из них это не просто работа — это возможность передать чувство гордости за свою страну и вдохновить других на подвиги.

На юбилее музея присутствовали представители администрации, депутаты, ветераны и священнослужители. Они поздравили педагогов и учеников с важной датой и отметили значимость их работы. Музей неоднократно становился победителем региональных и всероссийских конкурсов, таких как «Говорит и показывает школьный музей» и «Наше Подмосковье».

В прошлом году школа № 6 присоединилась к федеральному проекту «Парта героя». Теперь за именной партой Вячеслава Сахнова сидят лучшие ученики.

«Школа, которая уже 10 лет ведет музей, помня о своем ученике и его подвиге, заслуживает огромного уважения», — отметил депутат Московской областной думы Денис Перепелицын.

Музей продолжает развиваться: его фонды пополняются новыми экспонатами, а традиции сохраняются и передаются новым поколениям. Это место объединяет детей и взрослых в их стремлении сохранить память о герое и воспитывать в себе любовь к Родине.