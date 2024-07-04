Музей для фанатов «Гарри Поттера» открылся в Кашире

Московская область богата на интересные места, одно из таких находится в лесу под Каширой. Здесь можно не только погулять, переночевать, но и погрузиться в мир произведений по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

На территории музея расположена точная копия домика Хагрида — одно из главных персонажей серии Романов знаменитой британской писательницы.

Создательница музея Дарья Рахими когда-то увлекалась миниатюрой, одной из которых была хижина любимого персонажа. А когда пара из Красногорска решила начать бизнес по привлечению туристов в регион, уговорила мужа архитектора воплотить в жизнь идею с домом в натуральную величину.

«Это невероятная сказка, которая учит не только взрослых, но и детей дружбе, самоотдаче, отваге. На самом деле там очень много глубокого смысла», — подчеркнула владелица хижины.