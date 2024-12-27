Музей «Боевое братство» открыли в школе № 32 в Мытищах

В школе № 32 в Мытищах открыли музей «Боевое братство имени А. Н. Осокина», посвященный подвигам бойцов в Афганистане, Чечне и во время специальной военной операции. На торжественной церемонии прошло посвящение детей в ряды юнармейцев.

Открытие музея стало элементом патриотического воспитания школьников. Также прошла церемония посвящения восьми ребят в ряды юнармии. Они получили значки из рук товарищей.

«Открытие музея — важное событие не только для юнармейцев, но и для всей школы. Мы должны чтить память тех, кто сражался за нашу страну в Афганистане, Чечне и в ходе специальной военной операции, которая проходит сейчас. Их подвиги не должны быть забыты. Создание музея — не только дань уважения, но и способ патриотического воспитания нашей молодежи», — отметила первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова.

В музее представили экспонаты, которые олицетворяют подвиги солдат, офицеров и простых людей. Представитель фонда «Живой город» Вера Терентьева подарила переносной элитный ракетный комплекс. Коллекция также пополнилась картиной, написанной в судии военных художников имени М. Б. Грекова. На ней изображен мытищинский боец со знаменем Победы.