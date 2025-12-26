Музеи Подмосковья подготовили новогодние программы для детей и взрослых

Музеи Подмосковья подготовили насыщенную новогоднюю программу для посетителей всех возрастов. Гостей ждут театрализованные представления, концерты, интерактивные экскурсии и мастер-классы.

Музей-заповедник А. С. Пушкина в Одинцове проведет для детей кукольные спектакли, елки и программу «Новый год в Лукоморье».

Взрослых приглашают на литературные вечера, посвященные творчеству Пушкина и Лермонтова, а также на концерты авторской и фортепианной музыки. Будут доступны и обзорные экскурсии по усадьбам Вяземы и Захарово.

Серпуховский историко-художественный музей удивит гостей иммерсивным вечером «Корабль времени: Круиз в Новый год», арт-терапией и экскурсией по выставке «Море великих». Для детей разработали специальную программу о пиратах, а в музыкальной гостиной прозвучат произведения в исполнении квартета имени Алябьева.

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину предложит посетителям интерактивные экскурсии «Новогодняя одиссея» и мастер-классы по росписи пряников. В концертном зале выступят струнный квартет со стеклянной арфой, ансамбль скрипачей Большого театра и лауреаты конкурса имени Чайковского.

Спектакли «Щелкунчик» и «Снежный цветок» покажут в Звенигородском музее-заповеднике. Там же проведут джазовый и барочный концерты. Для детей подготовили «Рождественский балаганчик», а для взрослых — интеллектуальную программу «Новогодний партер» с экскурсией по выставке Рериха.

Музей «Новый Иерусалим» в Истре приглашает на интерактивную программу «По следам Деда Мороза» и концерты камерной музыки с участием виолончелиста Александра Рамма и других исполнителей.

Посетители «Усадьбы Мураново» смогут познакомиться с рождественскими традициями XIX века, а в музее Зои Космодемьянской гостям расскажут, как встречали Новый год в военное время.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» пройдут гулянья и рождественская программа, а Коломенско-Зарайский кремль украсит елка с народными игрушками.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайтах и в социальных сетях музеев.