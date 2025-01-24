Музеи Подмосковья откроют бесплатный вход для студентов в Татьянин день

Государственные музеи Московской области проведут специальные программы 25 и 26 января. Студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить многие мероприятия после предъявления удостоверения личности.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, какие программы подготовили музеи к празднику студентов и Татьян.

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» пройдет концерт Владимира Герца и концертно-вокального братства «Московские солисты». Музей-заповедник Чайковского проведет интерактивную программу «Бал Татьяны Лариной», участники которой смогут погрузиться в атмосферу XIX века, узнать историю создания оперы «Евгений Онегин», освоить бальный этикет и научиться танцам того времени.

Музей «Новый Иерусалим» приглашает Татьян и студентов посетить постоянную экспозицию и выставку «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». Вход на территорию Музея-заповедника Чехова «Мелихово» и посещение экспозиций также будут свободными для виновников торжества.

Костюмированная экскурсия с элементами интерактива ждет посетителей в Зарайском кремле 25 и 26 января. В Музее-заповеднике Пушкина состоится ежегодная научно-практическая конференция с концертом классической музыки. Также посетителей ждут обзорные экскурсии по усадьбам Вяземы и Захарово.