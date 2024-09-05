Школьная олимпиада пройдет в историко-художественный музее Мытищ

Фото: Медиасток.рф

В Мытищинском историко-художественном музее пройдет школьная олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Она проводится уже 12-й раз.

Музей в Мытищах в четвертый раз станет площадкой для проведения этой олимпиады. Школьники побывают на экскурсии в музее, а после ответят на вопросы сотрудников об экспонатах. Для участия в олимпиаде школьникам необходимо побывать на экскурсии в музее, после зарегистрироваться на сайте и пройти тест. Результаты будут доступны в личном кабинете.

Всего ребятам необходимо будет посетить три музея, а также парк или усадьбу. Олимпиада пройдет с 5 сентября 2024-го до 31 марта 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте