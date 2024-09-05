Школьная олимпиада пройдет в историко-художественный музее Мытищ

Музей в Мытищах в четвертый раз станет площадкой для проведения этой олимпиады. Школьники побывают на экскурсии в музее, а после ответят на вопросы сотрудников об экспонатах. Для участия в олимпиаде школьникам необходимо побывать на экскурсии в музее, после зарегистрироваться на сайте и пройти тест. Результаты будут доступны в личном кабинете.

Всего ребятам необходимо будет посетить три музея, а также парк или усадьбу. Олимпиада пройдет с 5 сентября 2024-го до 31 марта 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».