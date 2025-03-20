Мусорные баки заменили в Лыткарине

В рамках планомерной работы по улучшению городской инфраструктуры и повышению уровня комфорта жителей в округе произведена замена контейнеров для сбора мусора. Региональный оператор заменил изношенные баки для твердых коммунальных отходов и контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов.

Новые контейнеры появились по следующим адресам: улица Степана Степанова, дом № 4 — установлены новые баки для ТКО, улица Спортивная, дом № 12 — заменен бак для РСО, микрорайон 6, дом № 24 — произведена замена баков для ТКО, улица Колхозная, дом № 6к3 — установлены новые контейнеры для ТКО, улица Советская, дом № 14 — заменен бак для ТКО, улица Октябрьская, дом № 4 — произведена замена баков для ТКО, детский городок ЗИЛ, дом № 38 — установлен новый бак для РСО.

Данные работы являются частью масштабной программы по модернизации контейнерных площадок в Каширской зоне Московской области. Всего за неделю на территории региона было обновлено 125 контейнерных площадок.