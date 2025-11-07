Мурал в память о ткацкой фабрике восстановят в Мытищах

Новый арт-объект в микрорайоне Пироговский, за основу которого взяли изображение со стены снесенного здания, восстановит художник Владимир Соколов. Мурал отразит память о ткацкой фабрике и людях, которые долгие годы здесь работали.

Автор работы уже хорошо знаком местным жителям по другим творческим проектам. Ранее он выполнил художественную роспись самовара на круговой развязке между улицами Мира и Борисовка, а также создал граффити ко Дню Победы в сквере на улице Воронина.

«Надеюсь, этот объект станет еще одним теплым, узнаваемым акцентом в облике Пироговского — и будет радовать всех, кто живет, работает или гуляет по этим улицам», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

Художник уже приступил к нанесению эскизов на стену. Завершить роспись запланировали в ближайшие дни.