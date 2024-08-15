Мурал с изображением святой княгини Елизаветы Феодоровны появится в Лобне

На стене дома № 16 по улице Победы в Лобне вскоре появится мурал, посвященный святой княгине Елизавете Феодоровне с детьми. Этот проект стал результатом совместных усилий благотворительного фонда «Исток», Серафимовского храма и администрации муниципалитета.

Елизавета Феодоровна Романова, немецкая принцесса и супруга великого князя Сергея Александровича, сыграла важную роль в истории России. Она была сестрой последней русской императрицы и основала Марфо-Мариинскую обитель, где активно занималась благотворительностью, открывая госпитали, детские рабочие артели и лечебницы. Княгиня посвятила свою жизнь помощи нуждающимся и была канонизирована как православная мученица.

Отметим, что в 1904 году княгиня Елизавета посещала Лобню, что добавляет особую значимость этому проекту. Воплощением идеи занимается художник-иконописец Александр Цыпков.

Открытие православного мурала запланировано на 26–27 августа.

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