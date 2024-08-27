Мурал с изображением святой княгини Елизаветы Феодоровны открыли в Лобне

На улице Победы в Лобне появился мурал «Святая княгиня Елисавета — приятельница сирот». Этот проект стал результатом инициативы иерея Серафимовского храма Иоанна Мельника, который получил поддержку от президента благотворительного фонда «Исток» Екатерины Богдасаровой и главы города Анны Кротовой.

Мурал создан художником-иконописцем Александром Цыпковым и посвящен Елизавете Феодоровне Романовой, немецкой принцессе и супруге великого князя Сергея Александровича. Она была сестрой последней русской императрицы и основательницей Марфо-Мариинской обители. Княгиня известна своей благотворительной деятельностью, открывшей в России госпитали, детские рабочие артели и лечебницы для нуждающихся. В 1904 году она также посетила Лобню, что придает особую значимость этому произведению.

Торжественная церемония открытия мурала собрала множество зрителей, а сразу после нее в городе прошел молодежный форум, на котором обсудили особенности уличной христианско-исторической живописи.

Новый мурал стал не только украшением улицы, но и важным культурным событием для Лобни.

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