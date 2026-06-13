Мурал о счастье создали в Люберцах

Городской округ Люберцы стал первым муниципалитетом Подмосковья, присоединившимся к всероссийскому паблик-арт проекту «Счастье — это…». Надпись «Счастье — это любовь» нанесли на торец дома № 143 на Октябрьском проспекте.

Два дня потребовалось команде художников под руководством Николя Ткачука, чтобы выполнить работу на «холсте» площадью около 50 квадратных метров. Художник отметил, что краску подобрали специальную влагостойкую для наружных работ, поэтому надпись увидят не одно поколение люберчан.

Акция зародилась в Екатеринбурге, где известный российский художник Илья Мозги создал работу «Счастье — долгожданная встреча» на заборе около здания железнодорожного вокзала. Идею подхватили уличные художники со всей страны. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что теперь жители и гости города, проезжающие на автомобиле или автобусе или прогуливающиеся по Октябрьскому проспекту, увидят яркую надпись. На сегодняшний день муралы «Счастье — это…» появились в Екатеринбурге, Омске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Абакане, Новосибирске, Томске, Владивостоке, Тюменской области, Сыктывкаре, Красноярске, Кемерово, Чите.