Муниципальный турнир по теннису прошел в Зарайске

Завершились соревнования по теннису среди местных спортсменов, организованные во Дворце спорта «Зарайск» в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». В течение трех месяцев участники боролись за звание лучших в одиночном и парном разрядах.

В парном турнире победу одержала пара Евгений Печенкин и Арсений Степанов. Второе место заняли Алексей Одиноков и Иван Кострикин, а бронзовыми призерами стали Игорь Дорофеев и Дмитрий Аверьянов.

В одиночных соревнованиях не было равных Александру Кузубову, завоевавшему золотую медаль. Серебро досталось Дмитрию Аверьянову, а замкнул тройку лидеров Иван Кострикин.

«Эти соревнования стали значимым событием для нашего округа, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного духа наших теннисистов», — отметил директор Дворца спорта «Зарайск» Александр Енюшкин.

Сезон соревнований по теннису в закрытых помещениях завершился. Следующие матчи планируется провести на открытом воздухе; точные дата и время будут объявлены позднее.