Муниципальный субботник пройдет в Одинцове 5 апреля

Субботники проведут в рамках месячника чистоты. Акция начнется в 10:00. На отдельных площадках субботники стартуют в 9:00 и в 11:00. Необходимый для работы инвентарь выдадут на месте. Узнать более подробную информацию о проведении экологических мероприятий можно по ссылке. На всех 64 местах проведения акции для участников подготовят пункты выдачи инвентаря.

Первый такой субботник уже прошел на территории парка имени Ларисы Лазутиной. Акцию приурочили ко Дню работника культуры. К участию в субботнике пригласили специалистов этой сферы. В мероприятии поучаствовали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и знаменитый лыжник, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, который провел для всех динамичную зарядку.