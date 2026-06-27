Муниципальный пляж Дмитровского округа подготовили к летнему сезону

24 июня глава округа Михаил Шувалов проверил состояние места отдыха на Синьковской плотине в Новосинькове. Специалисты подтвердили, что водоем и прилегающая территория соответствуют санитарным нормам и требованиям безопасности.

Пляж обработали от клещей, провели водолазное обследование дна и обновили песчаный слой. Вода и песок по экспертным заключениям соответствуют нормам СанПиН. На протяжении сезона здесь будет организовано дежурство спасателей.

Инфраструктура позволяет комфортно отдыхать людям всех возрастов: есть удобный спуск к воде, кабинки для переодевания, туалет, кафе, питьевой фонтан, душевая и волейбольная площадка. Зеркало водоема — более 15 гектаров, что делает его отличным местом не только для купания, но и для катания на сапах.

Жители обратили внимание на отсутствие парковки и попросили оборудовать официальную стоянку. Глава округа взял вопрос на контроль и поручил проработать возможность ее обустройства.

В этом сезоне купание официально разрешено на двух пляжах округа: на Синьковской плотине и на пруду на улице Инженерной в Дмитрове. Спасатели уже приступили к дежурству.