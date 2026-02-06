Муниципальный округ Лотошино борется с последствиями снегопада

В муниципальном округе Лотошино не прекращается борьба с последствиями сильного снегопада. Для устранения его последствий задействованы все службы: дорожники, муниципальное предприятие «Благоустройство» и Лотошинское ЖКХ.

С раннего утра и до позднего вечера сотрудники «Благоустройства» и Лотошинского ЖКХ очищают от снега улицы, дворы и парковки населенных пунктов округа. Ночью эстафету принимают дорожники Шаховского дорожно-строительного комбината, на которых лежит ответственность за 296 километров региональных дорог в Лотошинском округе.

Как сообщил главный инженер Шаховского ДСК Денис Басов, уже четвертую ночь дорожники встречают во всеоружии. В арсенале предприятия — 9 комбинированных дорожных машин, 3 трактора МТЗ с плугом и щеткой, а также 4 дорожные службы, включающие мастеров, водителей и дорожных рабочих, которые вручную убирают снег с остановок и тротуаров.

На базе Шаховского ДСК в поселке Кировский машины заправляются пескосоляной смесью и выходят на маршруты. Круглосуточно дорожники обрабатывают от 250 до 290 километров дорог.