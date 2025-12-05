Муниципальный конкурс зимних биваков прошел в Мытищах

Участники в возрасте от семи до 18 лет столкнулись с испытаниями, которые могли пройти только опытные туристы. Ребята продемонстрировали свои навыки, полученные на занятиях в туристических объединениях детско-юношеского центра «Галактика»

Хотя погода была не по-зимнему мягкой, это не уменьшило интереса к мероприятию. Школьники самостоятельно разбивали лагерь, рубили дрова, разжигали костры и кипятили воду на свежем воздухе, вязали надежные узлы, ориентировались на местности и знали, как оказать помощь товарищу в сложных ситуациях.

Кульминацией конкурса стал кулинарный поединок на природе, где ребята смогли проявить свою фантазию. Блюда, приготовленные на свежем воздухе, стали настоящим гастрономическим удовольствием.

Особенно важно, что команды состояли из учащихся разных возрастов. Старшие участники помогали младшим, а младшие вдохновляли всех своей энергией. Мероприятие стало не просто соревнованием, а важным уроком ответственности, дружбы и взаимопомощи.