Муниципальный форум «Управдом» прошел в Мытищах

На форуме присутствовали директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Александр Хаюров, его заместитель Станислав Карнаухов и заместитель начальника территориального отдела № 8 Министерства по содержанию территорий и государственного Жилищного надзора Московской области Леонид Лобанов.

Собравшимся рассказали о проделанной в Мытищах работе, о планах на 2025 год и о формировании краткосрочной программы на 2026–2028 годы. Участникам мероприятия напомнили также о ежегодных конкурсах «Лучший совет дома» и «Лучший двор», которые уже стали для округа традиционными. Призерам и победителям вручат денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Средства направят на поддержку и развитие социально-значимых проектов жителей.

Участники форума смогли задать друг другу все интересующие их вопросы. На все обращения постарались дать подробные разъяснения. Вопросы, требующие детального изучения и проработки, взяли на контроль.

«Хотя товарищество собственников жилья — организация, которая в основном выполняет все работы самостоятельно, у нас все равно иногда возникают вопросы, не связанные с общедомовым имуществом. В таких случаях мы обращаемся за помощью к администрации Мытищ. Одной из таких возможностей являются форумы „Управдом“, где мы рассказываем о возникшей проблеме и получаем помощь», — отметил председатель товарищества собственников жилья «Колпакова-29» дома № 38 на улице Мира Владимир Ляхов.