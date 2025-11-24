Муниципальный форум «Управдом» прошел в Люберцах

Мероприятие было организовано в поселке Мирный по поручению главы городского округа Владимира Волкова. Форум стал открытой площадкой для диалога между жителями, представителями администрации, управляющих компаний и Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья

Особое внимание на встрече уделили подготовке коммунальной инфраструктуры к работе в условиях холодов. Участники форума также обсудили ход строительства новой поликлиники в микрорайоне Октябрьский, вопросы качества питьевой воды и поломки лифтового оборудования. Представители власти и ведомств подробно разъяснили причины возникших проблем и рассказали, что предпринимается для их решения.

Заместитель главы городского округа Алена Ильницкая отметила, что такие встречи очень важны для прямой связи с жителями. «Они позволяют нам услышать настоящие проблемы людей и донести до них полезную информацию, которая помогает разобраться в сложных темах ЖКХ», — сказала Алена Ильницкая.

Форум «Управдом» ранее уже провели в поселке Октябрьский и деревне Островцы. Следующее открытое собрание запланировано на начало 2026 года.